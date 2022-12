RCA : 4 mouvements armés annoncent leur dissolution, conformément à l'accord de paix

Il s’agit du Rassemblement Patriotique pour le Renouveau de la Centrafrique ( RPRC), dirigé par Gotran Djono Haba, du Mouvement des Liberateurs Centrafricains pour la Justice (MLCJ ), mené par Gilbert Toumou Deya, de Union des Forces Républicaines Fondamentales (UFRF) de M.Askin Nzengue et de l’Union des Forces Républicaines.



L’APPR-RCA, signé le 6 février 2019, à Bangui, prévoit la dissolution intégrale des groupes armés comme étape finale du long processus enclenché depuis la mise en œuvre du DDRR.



"L’acte courageux et patriotique que viennent de poser ce jour, nos Compatriotes, en déclarant formellement la dissolution intégrale de leurs groupes respectifs, constitue une fois de plus la preuve de leurs attachements à l’APPR-RCA afin de répondre aux attentes des filles et fils de notre Nation qui n’aspirent qu’à la paix et à la sécurité, facteurs déterminants et nécessaires du développement de notre pays", a déclaré Faustin-Archange Touadera.



"Tous les autres groupes armés doivent être conscients que c’est la seule voie à prendre pour reprendre pleinement et avec sérénité leurs places au sein du pays de l’Unité, de la dignité et du travail", selon le chef de l'État.



Il a renouvelé son appel aux autres leaders des groupes armés d’emboiter le pas à ces premiers groupes dissouts que je félicite, afin de s’inscrire durablement dans la logique de la République.