RCA : Harmonisation des investissements dans la santé avec l’appui de la Banque mondiale







Durant deux jours, du jeudi 23 au vendredi 24 octobre 2025, plus de cinquante participantes et participants ont travaillé dans la salle de conférence de la Coordination SENI Plus. Parmi eux figuraient l’ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’UNICEF, les agences des Nations Unies, ainsi que de nombreuses ONG internationales et nationales se sont engagés dans cette démarche de coordination renforcée.





La séance inaugurale a été présidée par le Ministre intérimaire de la Santé, le Professeur Richard Filakota, Ministre de l'Économie, accompagné des membres du cabinet du Ministère de la Santé et de la Population.





Cet effort collectif ouvre la voie à une gouvernance sanitaire plus intégrée, une continuité accrue des services, et des résultats tangibles pour les populations, dans une perspective de justice sociale, d’efficacité et de durabilité.