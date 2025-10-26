Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RCA : Harmonisation des investissements dans la santé avec l’appui de la Banque mondiale


Alwihda Info | Par - 27 Octobre 2025


Le Ministère de la Santé et de la Population, avec l’appui de la Banque Mondiale, a conduit un atelier consacré à l’harmonisation des actions et investissements dans le secteur de la santé centrafricain. Cette initiative vise la mise en place d’un cadre commun pour planifier, financer et suivre les priorités sanitaires du pays.


RCA : Harmonisation des investissements dans la santé avec l’appui de la Banque mondiale



  Durant deux jours, du jeudi 23 au vendredi 24 octobre 2025, plus de cinquante participantes et participants ont travaillé dans la salle de conférence de la Coordination SENI Plus. Parmi eux figuraient l’ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’UNICEF, les agences des Nations Unies, ainsi que de nombreuses ONG internationales et nationales se sont engagés dans cette démarche de coordination renforcée.

 
La séance inaugurale a été présidée par le Ministre intérimaire de la Santé, le Professeur Richard Filakota, Ministre de l'Économie, accompagné des membres du cabinet du Ministère de la Santé et de la Population.

 
Cet effort collectif ouvre la voie à une gouvernance sanitaire plus intégrée, une continuité accrue des services, et des résultats tangibles pour les populations, dans une perspective de justice sociale, d’efficacité et de durabilité.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/10/2025

Cinq ans sans procès : Les avocats du général Abdoulaye Miskine crient à la détention arbitraire au Tchad

Cinq ans sans procès : Les avocats du général Abdoulaye Miskine crient à la détention arbitraire au Tchad

​Tchad : Vers la création effective de l’Ordre des Agronomes — le Bureau provisoire renforce la mobilisation ​Tchad : Vers la création effective de l’Ordre des Agronomes — le Bureau provisoire renforce la mobilisation 25/10/2025

Populaires

Cameroun : Prière œcuménique pour la paix à la Base du BIR de Salak

26/10/2025

Cameroun : Le Représentant américain Gregory Meeks appelle à la transparence des résultats électoraux

26/10/2025

Le Mozambique reçoit une prime d’assurance de deux millions de dollars pour la protection contre la sécheresse

26/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? 22/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter