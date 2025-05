RCA : Le Président Touadéra invité d'honneur à la célébration du 53e anniversaire de l'Unité du Cameroun

La cérémonie a débuté par l’exécution des hymnes nationaux camerounais et centrafricains, suivie de l’allocution de bienvenue de Son Excellence Nicolas Nzoyoum, Ambassadeur, Haut Représentant de la République du Cameroun en République Centrafricaine. Ce dernier a salué la présence du Président de la République et de sa suite, soulignant la portée hautement symbolique de leur participation qui témoigne de l’excellence des relations entre les deux Nations.





Une minute de silence a été observée en mémoire des soldats camerounais de la mission de la paix tombés récemment au front sur le sol centrafricain. L’Ambassadeur a ensuite rappelé l’importance historique de la création de l’État unitaire camerounais tout en évoquant les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté aujourd'hui, notamment la menace de Boko Haram et la crise dans les régions anglophones. Il a néanmoins mis en avant le retour progressif au calme, notamment dans la partie septentrionale du pays.





Dans son discours, Nicolas Nzoyoum a également évoqué les échéances électorales à venir au Cameroun et en Centrafrique, soulignant leur importance pour la stabilité régionale. Il a salué les efforts du Chef de l'État centrafricain en faveur du dialogue avec les groupes armés et de l’apaisement du climat politique en République Centrafricaine.





Prenant la parole au nom du Ministre des Affaires Étrangères (empêché), le Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération Internationale, Richard Filakota, a transmis les vœux du Président de la République et du peuple centrafricain au Cameroun à l’occasion de cet anniversaire. Il a insisté sur les valeurs partagées entre les deux peuples et sur la solidarité active du Cameroun, notamment à travers la participation de ses soldats aux missions de maintien de la paix en Centrafrique.





La cérémonie s’est achevée dans une ambiance conviviale, renforçant davantage les liens historiques et stratégiques entre le Cameroun et la République Centrafricaine.