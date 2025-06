RCA : Le Président Touadéra s'entretient avec le Gouverneur de la BEAC sur des dossiers économiques clés

Un point central de l'audience a concerné la relance de la cimenterie de Nzila. Le Gouverneur Yvon Sana Bangui a informé le Chef de l'État des avancées significatives suite à ses discussions avec des partenaires pour la réhabilitation et la modernisation de cette infrastructure industrielle vitale pour la Centrafrique.





La discussion s'est également portée sur l'ambitieux projet de la BEAC visant la monétisation de l'or. Cette stratégie a pour objectif de diversifier et de renforcer les réserves de change de la zone CEMAC. Monsieur Yvon Sana Bangui a souligné la nécessité d'accroître les réserves aurifères de la région, actuellement estimées à seulement 6 tonnes, un niveau jugé insuffisant au regard des standards internationaux des banques centrales. Ce projet, qui prévoit l'acquisition d'or localement en FCFA auprès des entreprises légalement constituées et de comptoirs nationaux, est conçu pour renforcer la solidité de la BEAC et améliorer sa capacité à faire face aux chocs économiques.







Un point d'urgence soulevé par le Gouverneur a concerné le dossier foncier de la future Agence BEAC à Bouar. Le titre de propriété est attendu pour permettre à la BEAC de concrétiser ce projet stratégique pour la ville de Bouar et ses environs.







Cette audience réaffirme la volonté du Chef de l’État de travailler en synergie avec toutes les institutions sous-régionales pour impulser un développement économique durable, au bénéfice des populations centrafricaines et de l'ensemble de la sous-région de l'Afrique Centrale.