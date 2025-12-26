RCA : Le sprint final vers les scrutins du 28 décembre

Une logistique de précision sous haute surveillance



Le quartier de l'aéroport est devenu le centre névralgique de la démocratie centrafricaine. Le chargement des camions pour les arrondissements de la capitale est la première étape d'une vaste opération de déploiement qui s'étend désormais à tout le territoire. Ce soutien de la MINUSCA assure non seulement la mobilité du matériel, mais aussi la sécurisation des convois jusqu'aux bureaux de vote.









La sensibilisation : Un succès porté par les femmes

Parallèlement aux mouvements de camions, la bataille des idées et de l'éducation civique bat son plein. En une semaine seulement, plus de 44 000 citoyens ont été formés aux enjeux du vote. Un fait marquant ressort des statistiques : plus de la moitié des participants sont des femmes (53 %), témoignant de leur rôle moteur dans la stabilité et l'avenir politique du pays.











30 000 affiches pour une procédure claire

Parce que les scrutins combinés peuvent être complexes, l'ANE et la MINUSCA ont misé sur le visuel. 30 000 affiches didactiques sont en cours de distribution pour expliquer, étape par étape, comment voter sans erreur le 28 décembre. Cette pédagogie de proximité est essentielle pour garantir que chaque voix compte et que les résultats reflètent fidèlement la volonté populaire.

