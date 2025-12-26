Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : Le sprint final vers les scrutins du 28 décembre


Alwihda Info | Par - 26 Décembre 2025


L'heure n'est plus au repos à Bangui. Ce 25 décembre 2025, alors que la ville s'éveille, l'entrepôt central de l'Autorité Nationale des Élections (ANE) vibre d'une activité intense. En étroite collaboration avec les équipes de l'ONU, les agents s'activent pour que chaque bulletin, chaque urne et chaque isoloir soit acheminé à bon port.


RCA : Le sprint final vers les scrutins du 28 décembre


 

Une logistique de précision sous haute surveillance


Le quartier de l'aéroport est devenu le centre névralgique de la démocratie centrafricaine. Le chargement des camions pour les arrondissements de la capitale est la première étape d'une vaste opération de déploiement qui s'étend désormais à tout le territoire. Ce soutien de la MINUSCA assure non seulement la mobilité du matériel, mais aussi la sécurisation des convois jusqu'aux bureaux de vote.




La sensibilisation : Un succès porté par les femmes

 

Parallèlement aux mouvements de camions, la bataille des idées et de l'éducation civique bat son plein. En une semaine seulement, plus de 44 000 citoyens ont été formés aux enjeux du vote. Un fait marquant ressort des statistiques : plus de la moitié des participants sont des femmes (53 %), témoignant de leur rôle moteur dans la stabilité et l'avenir politique du pays.





30 000 affiches pour une procédure claire

 

Parce que les scrutins combinés peuvent être complexes, l'ANE et la MINUSCA ont misé sur le visuel. 30 000 affiches didactiques sont en cours de distribution pour expliquer, étape par étape, comment voter sans erreur le 28 décembre. Cette pédagogie de proximité est essentielle pour garantir que chaque voix compte et que les résultats reflètent fidèlement la volonté populaire.

