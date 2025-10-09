RCA : Présentation du nouveau commandant de l’EUTM-RCA au Président Touadéra

La délégation, menée par Diego Escalona Paturel, Chef de la Délégation de l’Union Européenne en République Centrafricaine, avait pour objectif de présenter au Chef de l'État le nouveau Commandant de la mission :
- Nom et Grade : Général de Brigade Claudiu Tamas.
- Nationalité : Roumaine.
- Mission : Il prend officiellement fonction en République Centrafricaine.
Rôle de l'EUTM-RCA
La mission attribuée au Général Tamas s’inscrit dans la continuité des objectifs de l'EUTM-RCA : une mission militaire de conseil et de formation des Forces Armées Centrafricaines (FACA) au Camp Kassai. L'EUTM-RCA se consacre notamment à la formation des éléments, sous-officiers et officiers de l’armée nationale.