AFRIQUE

RCA-RDC : rencontre à Luanda entre les présidents Touadéra et Tchisekedi


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 25 Novembre 2025



En marge des travaux du 7ᵉ Sommet Union européenne-Union africaine (UE-UA) qui se tient du 24 au 25 novembre 2025 à Luanda, en République d’Angola, le Pr Faustin Archange Touadéra, président de la République Centrafricaine (RCA), s’est entretenu avec son homologue, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République Démocratique du Congo (RDC).

Au cours de cette rencontre fraternelle, les deux chefs d’État ont échangé sur le raffermissement des liens de coopération bilatérale en mettant un accent particulier sur les questions de sécurité dans la sous-région ; l’actualité politique en République Centrafricaine, marquée par la tenue des élections groupées prévues en décembre 2025 ; les enjeux communs aux deux pays et à la sous-région.

Les présidents Touadéra et Tshisekedi ont réaffirmé leur volonté de consolider la coopération historique entre la RCA et la RDC, deux pays liés par une frontière fluviale de 1.600 km et un brassage culturel ancien et solide.

Cette rencontre illustre la détermination des deux Nations à œuvrer ensemble pour la paix, la stabilité et le développement dans la sous-région.



