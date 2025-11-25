Mali : accord de sortie de crise à la mine d’or de Loulo-Gounkoto

Le gouvernement de la République du Mali a conclu un accord de règlement avec la société Barrick Gold, mettant fin au différend relatif à l’exploitation de la mine d’or de Loulo-Gounkoto.



Ce lundi 24 novembre 2025, le ministre de l’Economie et des Finances et son collègue des Mines ont reçu à l’hôtel des finances, une délégation de la société conduite par l’un de ses administrateurs Mamadou Samake.



Selon l’accord, toutes les charges contre la société Barrick et ses employés seront abandonnées, et les procédures judiciaires pour la libération de ses employés détenus seront engagées. Les missions de l’administration provisoire du complexe Loulo-Gounkoto prendront donc bientôt fin, le contrôle opérationnel revenant entièrement à Barrick.



De même, dans le cadre dudit accord la société Barrick s’engage à retirer sa demande d’arbitrage actuellement en instance devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). Il faut noter que l’accord marque la fin d’une période conflictuelle entre la société minière et le gouvernement malien, qui avait placé le complexe minier sous administration provisoire.



La résolution de ce différend permet ainsi à Barrick de reprendre bientôt ses opérations normales dans les mines de Loulo- Gounkoto, au grand bonheur des employés, des communautés riveraines et de l’économie malienne. Cet accord de sortie de crise à la mine d’or de Loulo-Gounkoto, faut-il le rappeler, intervient après plusieurs mois de négociations entre les deux parties.