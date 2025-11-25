Coopération : le chef de l’État sénégalais réaffirme son engagement à accompagner le Mali

En séjour au Sénégal dans le cadre d’une mission de facilitation des échanges commerciaux, afin de trouver des solutions adéquates aux blocages des conteneurs maliens dans le Port sénégalais, la ministre des Transports, Madina Dembélé Sissoko a été reçue par le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.



Au sortir de l’audience, la ministre malienne a exprimé sa satisfaction : « On a été bien accueillis. Nous remercions les autorités sénégalaises pour toutes les facilités accordées à cette délégation, après des échanges à beaucoup de niveaux. Le peuple sénégalais a pris son courage et a décidé d’accompagner le peuple malien », a-t-elle déclaré.



Madina Dembélé Sissoko a, également, salué l’attention portée par les autorités sénégalaises aux différentes préoccupations soulevées par la délégation.



« Toutes nos difficultés ont été mises sur la table, discutées et aujourd’hui, avec la décision des hautes autorités du Sénégal, le Mali a bénéficié de ces facilités », a-t-elle ajouté, soulignant l’importance de cette coopération bilatérale pour résoudre rapidement les contraintes logistiques.