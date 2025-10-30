RCA-UE : le président Touadéra et le chef de la délégation de l’UE co-président la 6e session du dialogue de partenariat

Le dialogue de partenariat entre la République centrafricaine et l’Union Européenne s’est tenu le mercredi 29 octobre 2025 à la Cité des chefs d’État à Bangui.



La rencontre, placée sous la présidence conjointe du chef de l’État, le Pr Faustin Archange Touadéra et le chef de la délégation de l’Union Européenne, s’est déroulée en présence du Premier ministre Félix Moloua, des membres du gouvernement, du cabinet présidentiel, des autorités militaires et des experts.



Côté européen, la délégation était conduite par Diego Escalona Paturel, ambassadeur, chef de la délégation de l’Union Européenne en RCA, accompagné de certains chefs de missions diplomatiques des États membres de l’Union Européenne. Dans son mot introductif, l'ambassadeur de l’Union Européenne a salué la disponibilité du chef de l’État et de son gouvernement pour la tenue de ce dialogue.



Le diplomate européen a souligné que ce dialogue de partenariat, inscrit dans la continuité des précédents engagements, constitue un cadre juridique régissant les relations entre l’Union Européenne et 77 pays, dont 47 africains parmi lesquels figure la République Centrafricaine. Il a précisé que cet accord relie 104 pays représentant près de 2 milliards de personnes sur quatre continents, avec pour objectif de renforcer la coopération face aux défis mondiaux.



Le chef de la délégation de l’Union Européenne a également mis en avant l’excellence des relations diplomatiques entre la RCA et l’Union Européenne, marquées par un dialogue constant et un partenariat approfondi dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires.



Prenant la parole à son tour, le Président de la République Pr Faustin Archange Touadéra a rendu hommage appuyé à la délégation européenne pour son implication effective et efficace dans l’organisation de ce dialogue. Il a salué le soutien multiforme et constant de l’Union Européenne à la RCA, avant de rappeler que la tenue de cette 6e session de concertation illustre la vitalité de la coopération entre Bangui et Bruxelles, mais aussi la force des liens historiques unissant les deux partenaires.



Il a insisté sur la nature franche et ouverte de ce dialogue, destiné à renforcer la compréhension mutuelle et à consolider les acquis d’un partenariat solide, autour de grands enjeux communs tels que l’état de droit, les réformes structurelles, la sécurité et la gouvernance démocratique. Ce cadre d’échanges au plus haut niveau politique permet aux deux parties de discuter librement des questions essentielles liées à la stabilité et au développement de la République Centrafricaine.