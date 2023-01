RCA : la direction générale des Douanes a un nouvel immeuble

Le gouvernement centrafricain a inauguré un nouvel immeuble R+3, pour la direction générale des Douanes et des Droits indirects. La cérémonie, présidée par le président de la République, Faustin Archange Touadera, a eu lieu le 30 janvier 2023.



L'immeuble, construit sur une superficie de 3600 m2, pour un coût de 1,8 milliard de francs CFA, a été financé sur le budget national.



Le ministre des Finances et du Budget, Hervé Ndoba, a déclaré que cet immeuble représente « un chef d'œuvre ultra moderne futuriste qui tient compte de la concentration des technologies respectueuses des normes de qualité et de sécurité ».



Il a également utilisé l'occasion pour condamner l'attaque récente contre le poste frontalier de Beloko. Le président Touadera a déclaré que le gouvernement centrafricain continue de mobiliser les ressources internes, avec les douanes et les impôts, jouant un rôle important dans cette entreprise.



Il a annoncé que le gouvernement continuera à construire et à réhabiliter les infrastructures douanières dans tout le pays, y compris celles de Beloko. Il a également souligné l'importance de la formation des douaniers pour les rendre compétents et augmenter leur nombre.



Cet immeuble neuf pour la direction générale des Douanes et des Droits indirects, montre l'engagement du gouvernement centrafricain à offrir un cadre de travail décent pour les usagers et les contribuables, ainsi qu'à renforcer la politique de construction des infrastructures de l'État.