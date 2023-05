RCA : la force onusienne se déploie dans la Vakaga, près du Tchad, après une attaque rebelle

Les Casques bleus ont commencé à effectuer des patrouilles robustes nocturnes et diurnes dans la localité et ses environs, ce qui a poussé les éléments armés à fuir. Grâce à ce déploiement, le calme revient à Tiringoulou et les habitants regagnent progressivement leurs domiciles. La population de Tiringoulou est soulagée par l'arrivée des soldats de la paix qu'elle a accueillis chaleureusement. La MINUSCA prendra toutes les dispositions nécessaires pour continuer à assurer la protection des civils.



La MINUSCA condamne fermement l’attaque contre la position des Forces armées centrafricaines (FACA) de Tiringoulou survenue le 05 mai 2023. La Mission appelle les groupes armés à mettre fin au recours à la violence, à déposer les armes et à s’engager dans le processus de paix, en privilégiant le dialogue conformément à l’Accord politique pour la paix et la réconciliation (APPR-RCA) et la Feuille de route de Luanda pour la paix en RCA.