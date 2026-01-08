RCA : le président de la République reçoit les membres de la conférence épiscopale

En marge de l’Assemblée plénière des évêques de Centrafrique, le président de la République, Pr Faustin Archange Touadera, a accordé une audience le jeudi 08 janvier 2026 à la Cité des chefs d’État de la CEMAC à Bangui, aux membres de la Conférence Épiscopale Centrafricaine (CECA), conduite par son président, Mgr Guy Richard Appora, évêque du diocèse de Bambari.



Cette rencontre a permis aux prélats d’exposer à la plus Haute Autorité de l’État les difficultés rencontrées par l’Église catholique sur le terrain, mais aussi d’échanger sur la situation socio-politique du pays.



Les discussions ont notamment porté sur les questions de sécurité, de santé, d’éducation et d’infrastructures routières. « Je reste convaincu que les autorités ont pris bonne note », a espéré Monseigneur Guy Richard Appora. Le président de la CECA a salué les efforts déployés par les autorités nationales pour améliorer les conditions de vie des populations centrafricaines, tout en soulignant que des défis importants demeurent.



Cette traditionnelle rencontre entre le président de la République et les évêques de Centrafrique s’inscrit dans la volonté de renforcer les liens historiques et baptismaux qui unissent l’Église catholique et l’État, dans un esprit de dialogue et de collaboration au service de l'humanité.