RCA : un chef de mission russe ciblé par une explosion à Bangui, Moscou dénonce un attentat

M. D. Sitiy avait déjà reçu des menaces de mort contre lui et sa famille si la Russie ne cessait pas de coopérer avec la République Centrafricaine.



La Maison russe à Bangui est une plateforme culturelle qui mène des activités humanitaires en RCA, initie les Centrafricains à la culture russe et sert de lieu de rencontre pour tous les centrafricains dans une atmosphère conviviale.



L'ambassade de Russie en RCA condamne fermement l'attaque contre la Maison de la Russie et son chef M.D.Sitiy.



"Le directeur de la Maison russe a reçu un colis anonyme vendredi, il l’a ouvert et il y a eu une explosion, a fait savoir un représentant de l’ambassade de Russie. Les blessures sont graves. Le directeur de la Maison russe a été hospitalisé."



Le directeur de Rossotroudnitchestvo, l’agence russe de coopération sociale internationale, Evgueni Primakov, a qualifié d’acte terroriste la tentative d'assassinat du chef de la Maison russe en République centrafricaine (RCA), Dmitri Syty.



"Un attentat terroriste a été perpétré à Bangui, en Centrafrique, contre la Maison russe. Un engin explosif dissimulé dans un colis a grièvement blessé le chef du centre culturel Dmitri Syty. Les médecins luttent pour sa vie. Nous prions pour que Dmitri soit sauvé", a-t-il écrit ce vendredi sur sa chaîne Telegram.



"Son état de santé est grave, mais sa vie n’est pas en danger. Selon les médecins, il a une commotion et a perdu du sang", a précisé la mission diplomatique.