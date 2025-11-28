RD Congo : le gouvernement et la BAD adoptent un plan d’amélioration de la performance du portefeuille

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) et le Groupe de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) ont validé un plan commun d’amélioration de la performance du portefeuille des projets de l’institution au terme d’une revue de portefeuille organisée du 17 au 20 novembre à Kinshasa.



Ce plan met l’accent sur une appropriation renforcée des projets par les ministères sectoriels, une meilleure maturation des opérations et une programmation plus coordonnée des investissements. Il prévoit également la digitalisation des processus de mise en œuvre et de rapportage, le renforcement des capacités des équipes et une collaboration plus proactive pour réduire les délais d’exécution. Enfin, il introduit un dispositif d’évaluation de la performance des Unités de gestion assorti de mécanismes d’incitation enfin d’accélérer la mise en œuvre des projets et d’en optimiser l’impact.



« La performance des projets financés par la Banque africaine de développement est essentielle pour répondre aux attentes légitimes de notre population », a déclaré la vice-ministre des Finances de la RDC, Yamba Kazadi Gracia. Avant d’ajouter : « Chaque dollar non utilisé représente une école non construite, une route non réhabilitée, un centre de santé non équipé. Nous avons le devoir moral et politique de transformer ces financements en résultats tangibles pour le développement de notre pays ».



Le directeur général adjoint du Groupe de la Banque pour l’Afrique centrale, Mohamed Chérif, a salué la qualité du dialogue avec les autorités congolaises et réaffirmé l’engagement de l’institution panafricaine à accompagner le pays dans la réalisation de ses priorités nationales.



Pour M. Chérif, « cette rencontre témoigne de notre engagement commun à accompagner la vision nationale et réaffirme notre soutien aux grandes priorités nationales (…). C’est pour cette raison que nous nous devons de travailler davantage ensemble pour améliorer l’efficacité de nos projets et programmes et de renforcer leur impact sur le développement et le bien-être des populations congolaises. »



La revue de la performance du portefeuille pays, qui constitue un moment clé du dialogue stratégique et opérationnel entre le Groupe de la Banque et le gouvernement congolais, visait à évaluer l’état d’avancement des opérations financées par l’institution, à identifier les contraintes qui freinent leur mise en œuvre et à convenir d’actions prioritaires pour améliorer la performance globale du portefeuille.



Pendant trois jours, les équipes techniques du gouvernement, à travers la Cellule de suivi des projets et programmes du ministère des Finances, des Unités de gestion des projets du Groupe de la Banque ont travaillé en ateliers thématiques afin d’examiner en détail chaque opération, d’évaluer les progrès réalisés, de relever les défis, d’en proposer des mesures correctives adaptées et les actions concrètes pour une mise en œuvre efficace.



Le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement en République démocratique du Congo s’élève à plus de 1,6 milliard de dollars, couvrant les secteurs de l’agriculture, des transports, de l’énergie, des réseaux d’eau potable et d’assainissement, de la gouvernance, du capital humain et du numérique. Le portefeuille de la Banque en RDC est l’un des plus importants du Groupe de la Banque en Afrique centrale en termes d’engagement.