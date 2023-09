RDC : Le Président Félix Tshisekedi réaffirme son engagement à défendre la souveraineté de son pays et à poursuivre son travail de redressement

« Le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rencontré des représentants de la diaspora congolaise lors de sa visite à Bruxelles. Au cours de cette réunion, il a réaffirmé son engagement à défendre la souveraineté de son pays et à poursuivre son travail de redressement, tout en exprimant sa détermination à se présenter pour un second mandat présidentiel », a rapporté vendredi 29 septembre, le site d’information congolais Actualité.cd.



« Certes je suis démocrate, je n’hésiterai pas à écraser ceux qui joueront avec la sécurité de notre pays et je vais le faire sans regret et sans remord », a souligné le Président congolais dans un enregistrement publié sur les réseaux sociaux.



Lors de sa rencontre avec la diaspora congolaise en Belgique, le Chef de l’État a souligné l’importance de renforcer les forces de défense et de sécurité nationales pour garantir la stabilité et la souveraineté de la RDC. Il a déclaré : « Nous devons avoir un pays capable de prendre en charge sa propre sécurité, car la principale cause de nos problèmes réside dans nos richesses. Nous avons entrepris un programme visant à renforcer nos forces de défense et de sécurité. »



Le Président a indiqué que s’il n’est pas réélu, « ce sont les ennemis de la RDC qui reprendront le dessus, avec la complicité de certains qui se disent des nôtres. Nous avons le devoir de nous lever pour comprendre ces ennemis de la République. »



Selon Actualité.cd, « le Chef de l’État a aussi évoqué les défis auxquels la RDC est confrontée, notamment les questions salariales. Il a mentionné les efforts déployés pour améliorer les salaires des enseignants et des militaires, tout en reconnaissant que le travail était loin d’être achevé ».