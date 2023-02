RDC : des actions pour améliorer l'accès au financement des petites entreprises

IFC a annoncé le 6 février un nouvel investissement dans Rawbank, banque leader sur le marché de la RDC, en vue d'améliorer l'accès au financement des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) du pays.



Ce partenariat constitue un réel engagement en faveur de la croissance et de la création d'emplois dans le pays. Dans le cadre de ce partenariat, signé lundi à Kinshasa, IFC accordera un prêt d'un montant maximum de 35 millions de dollars à Rawbank pour aider la banque à accroitre sa capacité de financement en faveur des MPME.



L'investissement permettra de renforcer de manière significative l’offre de crédits à plus long terme pour les petites entreprises, sur un marché où le déficit de financement des MPME est estimé à 26 % du PIB.



Ce financement participe de l'engagement historique de Rawbank à soutenir continuellement les PME congolaises, qui constituent une priorité stratégique pour la banque. Le financement d’IFC s’inscrit dans le cadre de son programme « Base de la pyramide », lancé en 2021 pour aider les prestataires de services financiers à octroyer des crédits aux petites entreprises à la suite de la pandémie du Covid-19.



Il bénéficie du soutien du Guichet de promotion du secteur privé de l’Association internationale de développement (IDA). IFC fournira en outre des services-conseils à Rawbank pour renforcer la gestion des risques de la banque. Rawbank accorde une importance particulière à la mise en place d'une organisation de gestion des risques solide et efficace dans tous les secteurs d'activité, les marchés et les régions dans lesquels elle opère.



« Le soutien financier d’IFC est un autre grand pas en avant pour nous permettre de bénéficier d'un financement solide et sécurisé pour soutenir les PME congolaises qui sont au cœur de notre économie. Ce partenariat nous permettra également de soutenir la diversification de notre portefeuille au travers des meilleures pratiques du marché, », a déclaré Mustafa Rawji, directeur général de Rawbank.



« Les MPME constituent le pilier de l’économie congolaise. C’est pourquoi l’une des principales priorités d’IFC dans le pays est d’améliorer leur accès aux financements, a expliqué Jumoke Jagun-Dokunmu, directrice régionale d’IFC pour l’Afrique de l’Est.



« Notre partenariat avec Rawbank contribuera à répondre aux besoins de ces entreprises et à soutenir l’activité économique et la création d’emplois. » Les priorités stratégiques d’IFC en RDC sont centrées sur l’énergie, les télécommunications et les TIC, l’accès aux financements pour les MPME, le logement et l’agro-industrie.



En décembre 2022, le portefeuille d’IFC en RDC s’élevait à 220,6 millions de dollars.