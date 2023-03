RDC : le journaliste François Kabulo nommé ministre des Sports et Loisirs

A la suite du remaniement du gouvernement annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi en République démocratique du Congo, le journaliste Claude François Kabulo Mwana Kabulo a été nommé ministre des Sports et Loisirs.



Pour certains observateurs, il s’agit d’une nouvelle surprenante pour le monde du sport en RDC, et même en Afrique où l’homme est reconnu comme un grand reporter sportif. Il remplace à ce poste Serge Nkonde qui occupait cette fonction depuis avril 2021. En effet, Claude François Kabulo Mwana Kabulo est un nom bien connu dans le milieu du journalisme sportif en RDC.



Il a travaillé pendant plusieurs années pour la Radiotélévision Nationale Congolaise (RTNC), où il a couvert de nombreux événements sportifs majeurs, tels que la Coupe d’Afrique des Nations, les Jeux Olympiques et la Ligue des Champions de la CAF.



La nomination de cet homme, qui possède une connaissance approfondie du monde du sport, a été saluée par les journalistes sportifs de son pays. C’est un monument et analyste sportif qui pourra imprimer sa marque dans ses nouvelles fonctions.



Le sport en RDC ayant connu de nombreuses difficultés ces dernières années, notamment en raison du manque de financement et d’infrastructures sportives adéquates, le mouvement sportif espère que le nouveau ministre des Sports et Loisirs mettra en place une politique axée sur le développement du sport en RDC.