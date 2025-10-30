RDC : le président Félix Tshisekedi participe à la Conférence de Paris sur la région des Grands Lacs

Ce jeudi en début de matinée, le président de la République, Félix Tshisekedi, accompagné de la très distinguée Première dame, Denise Nyakeru, a foulé le sol français en vue de prendre part, aux côtés de plusieurs dirigeants du monde, à la Conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs qui se tient à Paris, du 29 au 30 octobre 2025.



Organisées en étroite collaboration avec le Togo, dont le président du Conseil des ministres est le médiateur désigné de l’Union africaine dans la crise dans l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), ces assises de Paris replacent la question congolaise au centre du débat international.



Elles reconnaissent la nature de la crise sécuritaire en RDC et tiennent à mobiliser la communauté internationale autour d’une paix juste, durable et conforme au droit international. Tout en saluant les négociations et médiations que mènent les États-Unis d’Amérique à Washington et le Qatar, à Doha, Paris vient aussi s’aligner, face aux mutations géopolitiques, stratégiques et économiques, à travers cette conférence.



Outre le chef de l’État Félix Tshisekedi, de nombreux dirigeants sont annoncés parmi lesquels le président de la République française Emmanuel Macron ou encore le président du Conseil des ministres du Togo, Faure Gnassingbe. D’autres personnalités sont également annoncées dans la capitale française, notamment le ministre d’État du Qatar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, chargé des médiations, de la résolution des conflits et du soutien au rôle du Qatar dans le règlement pacifique des différends.



Le président Donald Trump sera quant à lui représenté par Massad Boulos, conseiller principal pour l’Afrique au département d’État. Une grande délégation de l’Union européenne, avec à sa tête Mme Kaja Kallas, haute-représentante pour les Affaires étrangères et vice-présidente de la Commission européenne, sera aussi de cette grand-messe parisienne.