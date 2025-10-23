RDC : le président Tshisekedi accorde des audiences, à l’ambassadeur de France et au chargé d’affaires du Qatar

Jeudi dernier à la Cité de l’Union africaine, le président Félix Tshisekedi a accordé, tour à tour, des audiences à Rémi Maréchaux, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en République Démocratique du Congo (RDC), et à Shafi Newaimi Al Hajri, chargé d’affaires de l’État du Qatar en RDC.
Avec le diplomate français, le président de la République a abordé des sujets d’actualité, notamment l’organisation, la semaine prochaine à Paris, de la Conférence sur la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs. D’autres aspects de la relation bilatérale entre la RDC et la France étaient également évoqués.
« Actuellement, la situation humanitaire est préoccupante et les besoins ne sont que très marginalement satisfaits. De ce fait, la Conférence de Paris a la mission de rappeler aux parties, les principes du droit international humanitaire et de travailler à la liberté d’accès pour les organisations humanitaires qui, à ce jour, rencontrent beaucoup d’obstacles causés par des autorités de fait », a dit l’ambassadeur français.
M. Maréchaux a affirmé que « la Conférence de Paris sur la paix et la prospérité dans les Grands Lacs consiste à mobiliser l’ensemble des partenaires pour un effort humanitaire en faveur des populations affectées par les conflits dans l’Est ».
Reçu à son tour, le chargé d’affaires de l’État du Qatar est revenu sur la vitalité des relations diplomatiques entre son pays et la RDC. Shafi Newaimi Al Hajri a profité de l’occasion pour annoncer officiellement au président de la République congolais la visite prochaine à Kinshasa du prince héritier du Qatar. Le chef de l’État de RDC et son hôte ont également abordé d’autres sujets d’actualité concernant leurs pays.
