Côte d’Ivoire : Présidentielle 2025, la RIARC poursuit sa mission d’appui à la HACA

La présidente de la Haute Autorité des Médias et de l’Audiovisuel (HAMA) du Tchad, vice-présidente du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), Halimé Assadya Ali poursuit son séjour à Abidjan.



Aux côtés de ses homologues Mamadou Oumar Ndiaye (CNRA-Sénégal), Pitalounani Telou (HAAC-Togo), Boubacar Yacine Diallo (HAC-Guinée), Édouard Loko (HAAC-Bénin) et secrétaire exécutif du RIARC, Ngoyo Moussavou (HAC-Gabon), Aboubakari Bonia (CNPA-Union des Comores) et Christian Bosembe (CSAC-République Démocratique du Congo), Mme Halimé Assadya Ali participe aux activités d’encadrement et de suivi de la couverture médiatique de la campagne électorale menées par la HACA.



Elle a notamment pris part à une séance de visionnage et de validation des prêts à diffuser (PAD) des derniers messages des cinq candidats à la présidentielle, ainsi qu’à la dernière émission « Face aux électeurs », qui a reçu la candidate Simone Ehivet Gbagbo sur la RTI.



La délégation du RIARC a également participé à deux séances de travail entre la HACA et, d’une part, la mission d’observation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et d’autre part, la mission d’assistance et d’apprentissage par les pairs du Réseau des Structures de Gestion Électorale de l’Afrique de l’Ouest (RESAO).



Les objectifs poursuivis sont : s’informer sur le processus électoral et la campagne, comprendre les enjeux de la régulation médiatique, et évaluer le dispositif mis en place par la HACA dans le cadre de ce scrutin présidentiel.