RDC : plus de 50 morts dans des inondations

Le bilan d'au moins 55 morts en milieu de journée, avoisinerait ce mardi soir la centaine de morts.



Le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré avoir appris, "avec grande peine, le décès de plusieurs personnes dont des enfants, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa, dans la nuit de lundi à mardi".



Le chef de l'État présente ses condoléances les plus émues aux familles endeuillées, demande aux gouvernements national et provincial de leur venir en aide et d'accélérer les travaux de drainage des eaux de pluies pour éviter que ce type de catastrophe se reproduise.



"Plusieurs dizaines de compatriotes ont perdu la vie, des dégâts matériels importants. Avec le gouverneur de la ville, les ministres et d’autres responsables, le premier ministre Lukonde Sama est sur terrain pour faire l’évaluation générale, un bilan global suivra au terme de sa tournée", a indiqué le porte-parole du gouvernement.