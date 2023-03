Rafles en Tunisie : le Tchad s'inquiète pour ses ressortissants et suit de près la situation

Face à cette situation, le gouvernement tchadien, par le biais du ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale suit de près la situation de ses ressortissants en Tunisie. La représentation diplomatique du Tchad à Alger fournit un compte rendu quotidien sur les conditions de séjour des ressortissants tchadiens en Tunisie. À ce jour, les étudiants tchadiens vivant dans le pays sont épargnés des atrocités signalées, mais le gouvernement tchadien travaille avec l'OIM pour rapatrier ceux qui ont demandé un retour volontaire au pays.



Le Ministère des Affaires Etrangères des Tchadiens de l'Etranger et de la Coopération Internationale salue les efforts constants fournis par les services de sa représentation diplomatique et l'association des Étudiants tchadiens de Tunisie, qui informent régulièrement le gouvernement tchadien de l'évolution de la situation en Tunisie. Il est important de souligner que le Tchad condamne fermement les propos tenus par le Président tunisien, Kaïs Saïed, et se tient prêt à protéger ses ressortissants où qu'ils se trouvent dans le monde.