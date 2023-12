Référendum au Tchad : campagne dynamique de l'Alliance pour le ''OUI'' au Kanem-Ouest

Sa tournée de sensibilisation couvre divers lieux clés, notamment la ville de Rig-Rig, le marché hebdomadaire de Soudi, la sous-préfecture de Saada, ainsi que de nombreux autres villages et marchés.



Le principal objectif de cette mission est de promouvoir activement le vote en faveur du ''Oui'' au prochain référendum constitutionnel prévu pour le 17 décembre. Les thèmes de l'unité, de la cohésion et de la paix sont au cœur des messages relayés aux populations. En outre, l'équipe de Mahamat Abdiraman Mahamat encourage vivement les électeurs à récupérer leurs cartes d'électeurs et à voter massivement pour un Tchad uni et prospère.



Pour une efficacité accrue, notamment dans les zones difficiles d'accès, des motos-taxis sont mobilisées pour une campagne de proximité, assurant une couverture de ferrick en ferrick et de village en village.