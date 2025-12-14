Relèvement de note souveraine : La Côte d'Ivoire devient la 2ᵉ économie la mieux notée d'Afrique subsaharienne, selon Fitch Ratings

Ce relèvement consacre la Côte d'Ivoire comme la deuxième économie la mieux notée d'Afrique subsaharienne (hors Afrique du Sud).









Selon le Ministère des Finances et du Budget :



« La République de Côte d'Ivoire annonce que l'agence de notation financière Fitch Ratings a relevé sa note crédit souveraine de long terme de « BB- » à « BB », avec une perspective stable. »







Justifications de la revalorisation





Selon l'agence, cette revalorisation est basée sur plusieurs facteurs :



Stabilité politique : Un environnement politique stable. Croissance : Une croissance économique robuste et diversifiée projetée à 6 % en moyenne au cours des prochaines années. Finances publiques : L'amélioration continue des finances publiques, avec un déficit ramené au seuil communautaire de 3 % du PIB. Dette publique : La soutenabilité de la dette s'améliore, le ratio dette/PIB devant passer de 59,5 % en 2024 à 58,2 % dès 2025.





Le gouvernement ivoirien se félicite de cette décision, qui reflète la pertinence des réformes structurelles menées sous le leadership du Président de la République. Il réaffirme son engagement à poursuivre une gestion macroéconomique prudente et à renforcer la trajectoire de croissance inclusive et durable du pays.







Enfin, cette évaluation intervient dans un contexte marqué par des incertitudes, soulignant la résilience du pays et la qualité de sa signature pour les investisseurs internationaux.

