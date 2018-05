Reportage : Lac Tchad, sur la route de Boko Haram

(Cliquez sur suivant en-dessous)

Une équipe de chercheurs du Centre d'Etudes pour le Développement et la Prévention de l'Extrémisme (CEDPE) s'est récemment rendue en mission au Lac Tchad, quelques jours avant la résurgence d'affrontements et d'attaques sanglantes de Boko Haram. Grâce au concours des autorités, elle a pu enquêter auprès des repentis de Boko Haram afin de comprendre les motivations d'un basculement dans l'obscurantisme, et l'avenir de ces hommes, femmes et enfants à l'avenir incertain, mais que le gouvernement n'entend pas abandonner.