Rugby Afrique vient en aide aux fédérations pour la saison 2021

L’association Rugby Afrique (RugbyAfrique.com) a le plaisir d’annoncer qu’elle accordera un fonds de 276 490 EUR destiné à favoriser la réussite et la sécurité des préparatifs du redémarrage de sa saison de rugby 2021, après une année 2020 des plus difficiles.

Pas moins de 11 des 39 fédérations (Namibie, Kenya, Ouganda, Tunisie, Zimbabwe, Algérie, Zambie, Madagascar, Côte d’Ivoire, Sénégal et Ghana) pourront bénéficier du fonds. Une approche très ciblée a été adoptée pour garantir que les fonds seront utilisés là où ils auront les effets les plus importants et les plus immédiats et souligne l’attrait des compétitions de Rugby Afrique

Khaled Babbou, président de Rugby Afrique, a déclaré : « C’est un moment déterminant pour le rugby sur le continent, qui illustre clairement le soutien de Rugby Afrique à ses fédérations. Nous avons traversé des moments difficiles cette année et il est essentiel que nous fassions tout notre possible pour maintenir en vie et en action ce sport tant aimé en Afrique. »

Processus de sélection

Le Comité exécutif de Rugby Afrique s’est basé sur les critères suivants pour l’attribution des fonds :

40 % des fonds seront attribués au développement : évaluation de la force et du niveau de développement des compétitions nationales et de l’encadrement humain existant et nécessaire pour développer les clubs et les ligues dans un pays. Un questionnaire sur le développement des fédérations (basé sur un outil de notation mis au point par World Rugby) a été utilisé en consultation avec chaque fédération.

60 % des fonds seront attribués aux performances : basé sur la participation et les résultats des fédérations de Rugby Afrique pendant la saison 2018 ou 2019, c’est-à-dire la Rugby Africa Cup(hommes et femmes), le tournoi Sevens (hommes et femmes) et le Barthès Trophy U20.

En fonction de leur score, les fédérations peuvent recevoir entre 43 736 et 5 027 EUR dans le cadre du Fonds. Les équipes de Rugby Afrique travailleront en étroite collaboration avec les fédérations pour élaborer un programme présenté à la direction générale et au Comité exécutif pour approbation avant le déblocage des fonds, prévu début 2021.

« Nous faisons confiance aux critères de jugement rigoureux employés pour garantir l’équité du processus et le montant que chaque fédération recevra », a déclaré Steph Nel, responsable des services de rugby en Afrique chez World Rugby.

Utilisation des fonds

Les onze fédérations bénéficiaires examineront attentivement leurs aspects à développer ou à améliorer de toute urgence. Ceux-ci pourraient comprendre, par exemple, le redémarrage des ligues nationales ou des camps d’entraînement pour les équipes nationales afin de les préparer correctement en vue de la formation des équipes internationales de rugby. Certaines fédérations pourraient avoir besoin de renforcer les effectifs des équipes nationales et, les Jeux olympiques arrivant à grand pas, utiliser les fonds pour payer la participation aux tournois de préparation.

Selon Andrew Owor, vice-président de Rugby Afrique : « Nous avons tous vécu une période sans précédent cette année en raison de la pandémie. Personne n’aurait jamais pu imaginer que tous les événements sportifs, à l’échelle mondiale, seraient annulés pendant plusieurs mois. Sans l’apport de fonds dont nous avons tant besoin, il aurait été impossible d’amorcer le redémarrage de nos compétitions, de les rendre compétitives et de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions possibles pour pratiquer un rugby divertissant qui a tant manqué aux supporters ».

Ce fonds est différent du Fonds de solidarité d’urgence qui a vu Rugby Africa verser 117 000 EUR à 31 fédérations pour une aide alimentaire et médicale immédiate. Ce dernier fonds a aidé les communautés les plus vulnérables par la fourniture de colis alimentaires et/ou l’approvisionnement des clubs en masques, en produits d’hygiène et en fournitures médicales.

