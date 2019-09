Rugby - Côte d’Ivoire : Huit entraîneurs et encadreurs montent en ''grade''

La formation des cadres techniques demeure une priorité dans la politique de développement de la Fédération Ivoirienne de Rugby (www.FIR.ci).

C’est dans cette dynamique d’une série de formation a été organisée du 30 août au 1er septembre 2019 à l’attention des entraineurs et des acteurs de la balle ovale en Côte d’Ivoire.

Ces formations marquées du sceau de World Rugby et Rugby Afrique ont porté sur les premiers secours et le renforcement de capacités des entraineurs en vue de l’option de l’accréditation du Niveau 2 World Rugby.

Une quinzaine d’acteurs du rugby ivoirien ont bénéficié de la formation world rugby de niveau 1 Premier Secours. Cette formation a été dispensée par des formateurs World rugby Dr Tano Elvis et Dr Madani Fall. Tous ont validé leur accréditation world Rugby de Niveau 1 après un test.

La seconde formation dédiée aux entraineurs a permis à huit entraîneurs de valider l’accréditation World Rugby de Niveau 2. Il s'agit d' Aka Niamkey (INJS), Aka Narcisse (Abengourou), Mamadou Tome (TBO), Kotchi Alain Joël (Yopougon RC), Konan Gani (ARC), Kouassi N’Goran Andrea (Bouake RC), Mobio Abou (Tchoya Adzope), et Ta Bi Irie Severin (Truc). Cette formation a été animée par Adama Bakhoum, responsable formation de Rugby Afrique et Charles Yapo, officier de développement Rugby Afrique. Pour Charles Yapo, le plus dur commence, car le développement et le niveau du rugby Ivoirien doit connaitre un net progrès.

‘’Je félicite les entraîneurs qui ont été accrédités, ainsi que les secouristes et formateurs médicaux et leur dire que le plus dur commence pour eux s'ils veulent aller plus loin. Merci à Adama et Madani ainsi qu'à Rugby Afrique pour cette belle opportunité offerte à ces acteurs du rugby. Je remercie aussi les clubs qui ont envoyé leurs éducateurs et entraineurs à ces formations, avec une mention spéciale à Tomé, entraîneur de TBO, qui a mis à disposition ses joueuses et joueurs pour permettre aux entraîneurs de pratiquer. Je n'oublie pas non plus de féliciter le responsable de la formation Mr Siaka Traoré, la FIR et le Président Tano lui-même formateur, qui ont tout mis en œuvre pour la réussite de ces jours de formation’’, a-t-il déclaré.

Ces connaissances acquises seront certainement appliquées au cours de la saison 2019-2020.

