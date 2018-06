Rugby : Franc succès pour la première édition du Challenge PASQUIER en République Démocratique du Con go

Samedi s’est déroulé la première édition du Challenge PASQUIER, un tournoi de rugby à 7 qui se déroulera chaque année à pareille période en République Démocratique du Congo. Huit équipes seniors et 4 équipes U18 dont deux féminines étaient engagées pour disputer le trophée. Le Challenge PASQUIER ([http://Fecougby.org/lancement-du-challenge-pasquier](http://fecorugby.org/lancement-du-challenge-pasquier))… Read more on http://aposource.go-demo.com/press/rugby–franc-succes-pour-la-premiere-ed...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...