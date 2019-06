Rugby – Tunisie : Nouvelle distinction pour le rugby féminin et les femmes Tunisiennes

World rugby et Rugby Afrique viennent de désigner Mme Wejden Limem en tant que commissaire de citation pour le dernier tournoi des World Rugby Series Sevens Féminin qui aura lieu à Biarritz (France) le 15 et 16 Juin 2019.



Cette désignation est une première pour une femme Tunisienne et du continent Africain dans ce secteur resté depuis longtemps voué à la gente masculine et cette distinction ne peut que prouver l'implication totale de la femme Tunisienne et Africaine dans le rugby et ne peux qu'attirer d'autres postulantes à de telles aventures dans d'autres domaines lié au rugby tel que le médical, l'arbitrage et autres.

Aussi, cette désignation démontre l'importance que portent World rugby et Rugby Afrique au développement du rugby féminin.

La Fédération Tunisienne de Rugby (http://TunisiaRugby.com) présente ses sincères félicitations à Mme Wejdene Limem et lui souhaite toute la réussite dans cette mission.

Contact de Presse :

rugby@apo-opa.org

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/rugby--tunis...