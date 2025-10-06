Alwihda Info
TCHAD

Rupture des accords : African Parks réagit à la décision du Tchad


Alwihda Info | Par Alwihda - 6 Octobre 2025


N’Djamena – Après l’annonce du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable mettant fin à ses accords de partenariat avec African Parks Network (APN), l’organisation sud-africaine a publié une déclaration confirmant avoir reçu une notification officielle de rupture.


Les patrouilles des gardes forestiers contribuent à la surveillance générale et à la sécurité des rhinocéros à Zakouma © Marcus Westberg
La lettre, signée par le ministre Hassan Bakhit Djamous et datée du 6 octobre 2025, met fin aux mandats de gestion confiés à African Parks dans deux zones stratégiques pour la conservation : la Réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi ainsi que le grand écosystème de Zakouma, qui comprend le Parc national de Zakouma et le Parc national de Siniaka-Minia.



Dans sa déclaration, African Parks dit avoir entamé des discussions avec le ministère afin de « comprendre la position du gouvernement et d’étudier la meilleure voie à suivre pour soutenir la protection continue de ces paysages essentiels à la conservation ». L’organisation insiste également sur l’importance de « garantir le maintien des acquis significatifs obtenus au cours des 15 dernières années », tant sur le plan écologique que social.



African Parks précise qu’elle « continuera à tenir ses partenaires et parties prenantes informés dès que de plus amples informations seront disponibles ».



Cette réaction fait suite à la décision du gouvernement tchadien de rompre les accords en raison, selon lui, de manquements graves : recrudescence du braconnage, absence d’investissements suffisants, difficultés de collaboration avec les autorités nationales et comportements jugés irrespectueux vis-à-vis de l’État.



La fin de cette collaboration soulève des interrogations sur l’avenir de la gestion des aires protégées tchadiennes, considérées comme l’un des bastions de la biodiversité en Afrique centrale.


