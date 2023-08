Russie : Le président Poutine oblige par décret les membres des groupes paramilitaires à prêter serment

Selon ce décret publié vendredi 25 aout 2023 sur le site internet du gouvernement, les paramilitaires du groupe Wagner devront notamment jurer « fidélité » et « loyauté » à la Russie et « suivre strictement les ordres des commandants et des supérieurs ».



Les combattants de Wagner s'engagent aussi à « respecter de manière sacrée la Constitution russe », « accomplir consciencieusement les tâches qui (leur) sont confiées » et « défendre courageusement l'indépendance et l'ordre constitutionnel » de la Russie.



Il y a deux jours, l’organisation Wagner a été décapitée avec le crash de l’avion où se trouvaient les leaders de Wagner : Prigozhin et Dmitriy Utkin. Donc la loyauté au Kremlin ne sera plus négociable.