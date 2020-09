SAO du Tchad : "On va continuer à travailler. Beaucoup de travail" (sélectionneur)

Les SAO du Tchad s'alignent sur deux défaites à domicile (2-3 et 0-2) face aux joueurs du Soudan, cette semaine au stade Idriss Mahamat Ouya. Le sélectionneur de l'équipe de football Emmanuel Tregoat se veut toutefois optimiste.



"On est forcément déçu. La première fois on avait fait une très bonne première mi-temps. Cette fois-ci on a fait un bon match. Maintenant c'est la différence entre une très bonne équipe, le Soudan qui est qualifié pour les deux phases Coupe du monde et Coupe d'Afrique des Nations, et une équipe comme la notre qui est en construction", explique-t-il.



Selon lui, "il y a beaucoup de jeunes joueurs qui étaient là, dont c'était les premières sélections. On est dans nos objectifs, on travaille. Évidement on est déçu mais on travaille, on forme des jeunes. On va continuer à travailler. Beaucoup de travail."



Interrogé sur une éventuelle menace qui planerait sur sa place en tant que sélectionneur, Emmanuel Tregoat répond : "Ça ne je sais pas, vous demanderez aux dirigeants."