TCHAD

SEMICA TCHAD 2026 : N’Djamena peaufine les derniers détails avant l’ouverture


Alwihda Info | Par - 18 Janvier 2026


N’DJAMENA – À trois jours du coup d’envoi officiel, les préparatifs du Salon International des Mines, de l’Énergie et des Carrières (SEMICA) entrent dans leur phase finale. La Ministre du Pétrole, des Mines et de la Géologie, Mme Ndolenodji Alixe Naïmbaye, a effectué ce week-end une visite d'inspection pour s'assurer que le pays est prêt à accueillir le monde des industries extractives.


L’effervescence gagne l’Hôtel Radisson Blu de N’Djamena. Entre bruits de marteaux et déploiement de technologies de pointe, le site qui abritera le SEMICA TCHAD 2026 prend forme sous l’œil vigilant des autorités.





Une inspection ministérielle rigoureuse


Ce samedi 17 janvier 2026, après avoir animé une conférence de presse pour fixer les enjeux de cette édition, la Ministre Mme Ndolenodji Alixe Naïmbaye, accompagnée de ses proches collaborateurs, s'est rendue sur le terrain.
 

  • Validation des infrastructures : La ministre a parcouru les allées des stands en cours de montage pour apprécier l’état d’avancement des travaux.

  • Exigence de qualité : L'accent a été mis sur le respect strict des normes de sécurité et des délais, afin que l'événement reflète l'ambition internationale du Tchad.

  • Engagement institutionnel : Cette descente souligne la détermination du gouvernement à faire de ce salon un succès diplomatique et économique majeur.




Le Tchad, futur hub des industries extractives

 

Prévu du 21 au 23 janvier 2026, le SEMICA ne se veut pas seulement une foire commerciale, mais un véritable laboratoire de réflexion stratégique. Sous le thème « Industries extractives : relever les défis de la Vision 2030 », le salon abordera les questions cruciales de la transformation locale et de la durabilité.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


