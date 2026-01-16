SEMICA TCHAD 2026 : N’Djamena peaufine les derniers détails avant l’ouverture

L’effervescence gagne l’Hôtel Radisson Blu de N’Djamena. Entre bruits de marteaux et déploiement de technologies de pointe, le site qui abritera le SEMICA TCHAD 2026 prend forme sous l’œil vigilant des autorités.











Une inspection ministérielle rigoureuse



Ce samedi 17 janvier 2026, après avoir animé une conférence de presse pour fixer les enjeux de cette édition, la Ministre Mme Ndolenodji Alixe Naïmbaye, accompagnée de ses proches collaborateurs, s'est rendue sur le terrain.





Validation des infrastructures : La ministre a parcouru les allées des stands en cours de montage pour apprécier l’état d’avancement des travaux.

Exigence de qualité : L'accent a été mis sur le respect strict des normes de sécurité et des délais, afin que l'événement reflète l'ambition internationale du Tchad.

Engagement institutionnel : Cette descente souligne la détermination du gouvernement à faire de ce salon un succès diplomatique et économique majeur.







Le Tchad, futur hub des industries extractives

Prévu du 21 au 23 janvier 2026, le SEMICA ne se veut pas seulement une foire commerciale, mais un véritable laboratoire de réflexion stratégique. Sous le thème « Industries extractives : relever les défis de la Vision 2030 », le salon abordera les questions cruciales de la transformation locale et de la durabilité.

