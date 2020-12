AFRIQUE Sahel : une initiative de la BAD pour produire 10 Gw d’électricité solaire d’ici à 2030

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Décembre 2020

L’initiative « Desert to Power » de la BAD rallie un large soutien lors de la 4ème Rencontre sur le marché de l’énergie en Afrique.

Le projet « Desert to Power » (D2P), lancé en septembre 2019 à Ouagadougou par le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, a obtenu un large soutien des partenaires lors de la 4ème Rencontre sur le marché de l’énergie en Afrique, qui s’est tenue du 8 au 10 décembre derniers.



La rencontre, dont l’objectif était de faire un point d’étape sur les progrès réalisés dans l’une des initiatives phares de la Banque, était organisée en mode virtuel sur le thème « Débloquer le potentiel solaire des pays du G5Sahel ». Elle a permis aux pays du G5 Sahel -Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad- de présenter leurs feuilles de route respectives pour le déploiement du D2P et d’entrer en relation avec un éventail de partenaires sur leur mise en œuvre, les réformes nécessaires et les priorités.



« L’approche adoptée sur le programme « Desert to Power » est alignée sur la vision des pays du G5 Sahel. Elle est louable car ces pays présentent les mêmes défis et les mêmes difficultés énergétiques », a déclaré le ministre malien de l’Énergie, Lamine Seydou Traoré. Son homologue mauritanien, Abdessalem Ould Mohamed Saleh, et d’autres hauts représentants gouvernementaux des pays du G5 Sahel étaient présents à cette rencontre ainsi que des représentants de plusieurs organisations : Amani Abou-Zeid, commissaire de l’Union africaine chargé des Infrastructures et de l’énergie, Francesco La Camera, directeur général de l’Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA), Maman Samboo Sidikou, secrétaire exécutif du G5 Sahel, Abdoulaye Dia, secrétaire exécutif de l’Agence de la Grande muraille verte, et Ali Zerouali, qui représentait Mustapha Bakkoury, président du comité directeur de « Desert to Power » et directeur général de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (MASEN).



Dans son exposé liminaire, Kevin Kariuki, le vice-président de la Banque africaine de développement chargé de l’Électricité, de l’Énergie, du Climat et de la Croissance verte, a déclaré que le manque d’énergie était « un dénominateur commun des nombreux problèmes de développement dans la région du Sahel. L’initiative catalytique et transformatrice du D2P permettra de mettre à profit les ressources solaires abondantes du Sahel pour alimenter la région en se fondant sur le solide mandat politique venant des chefs d’État des pays du G5 Sahel. » Kevin Kariuki a également fait état des progrès réalisés au cours de la dernière année dans la réalisation de la vision du D2P, y compris la mise sur pied d’une équipe de travail spécialisée, la mobilisation de ressources afin de préparer des projets, et l’approbation de plusieurs projets.



Les participants, dont ceux du secteur privé, ont échangé sur des sujets majeurs comme l’intégration régionale des marchés de l’énergie, le rôle que les technologies innovantes, comme le stockage, peuvent jouer dans l’exploitation du potentiel solaire de la région, les défis et les possibilités qui s’offrent aux producteurs indépendants d’électricité, et la façon d’appréhender le lien énergie‑agriculture et énergie‑santé, en particulier dans le contexte de la pandémie de Covid‑19.



Lors de tables‑rondes consacrées aux préoccupations particulières de chaque État, les représentants des gouvernements des pays du G5 Sahel ont présenté leurs principales priorités, leurs projets et feuilles de route stratégiques aux partenaires techniques et financiers. Ces sessions ont fourni de fortes indications sur le niveau d’adhésion des partenaires aux projets présentés par les pays du G5 Sahel.



Selon Daniel Schroth, directeur par intérim de la Banque chargé des énergies renouvelables, « la 4ème Rencontre sur le marché de l’énergie est une plateforme efficace qui a favorisé la formation d’une large coalition autour de l’initiative Desert to Power ».



D’autres partenaires principaux de l’initiative ont fait écho à ces propos, parmi lesquels Mark Carrato, coordonnateur de Power Africa, et Maria Shaw-Barragan, directrice de Global Partners de la Banque européenne d’investissement. Maria Shaw-Barragan a notamment remercié « la Banque africaine de développement, en particulier pour le choix du sujet, afin que les populations des pays du G5Sahel puissent bénéficier de l’énergie disponible, à un coût abordable, fiable et propre. »



L’initiative « Desert to Power » est un partenariat ambitieux et innovant, qui couvre onze pays de la région du Sahel, et vise à produire dix gigawatts d’électricité solaire d’ici à 2030 à travers la réalisation de projets sur les réseaux et hors réseaux afin d’alimenter 250 millions de personnes. Le D2P devrait faire du Sahel, la plus grande région de production d’électricité solaire dans le monde.





