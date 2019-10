Sanctions à l’encontre d’un réseau de corruption en Afrique du Sud dans le cadre la loi Magnitski

Aujourd’hui, le bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor des Etats-Unis a sanctionné quatre personnes pour faits de corruption en Afrique du Sud conformément au décret présidentiel 13818, en application de la loi Magnitski. Plus précisément, l’OFAC a désigné Ajay Gupta, Atul Gupta, Rajesh Gupta et Salim Essa pour leur implication dans des dispositifs de corruption faisant intervenir des fonctionnaires et des employés d’entreprises appartenant à l’État pour leur propre gain. À la suite des actions d’aujourd’hui, tous les biens ou intérêts sur des biens des personnes désignées dans les territoires sur lesquels les États-Unis ont compétence sont bloqués. De plus, il est généralement interdit aux ressortissants américains de participer à toute transaction avec des personnes visées par ces mesures, et des entités détenues ou contrôlées par des personnes désignées.

La mesure prise aujourd’hui témoigne de l’engagement constant des États-Unis en faveur de la promotion de la transparence, la responsabilité et l’état de droit au niveau mondial. Nous saluons le rôle crucial joué par les activistes de la société civile, les lanceurs d’alerte et les journalistes d’investigation sud-africains pour mettre en lumière l’incitation par le réseau Gupta à l’abus de pouvoir public criminel et d’autres actes de corruption qui ont découragé l’investissement et freiné la croissance économique de l’Afrique du Sud. Les États-Unis appuient fermement les efforts déployés par le gouvernement sud-africain et son appareil judiciaire indépendant, ses commissions d’enquête judiciaires et ses forces de l’ordre, pour enquêter sur des allégations de corruption et intenter des poursuites en justice. Il est essentiel de punir et de dissuader la corruption afin de veiller à l’avenir à la responsabilisation du gouvernement, pour favoriser la croissance économique et les opportunités pour tous les citoyens sud-africains.