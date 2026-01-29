Alwihda Info
TCHAD

Santé au Tchad : Le gingembre, futur pilier de la lutte contre les inflammations ?


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 30 Janvier 2026


Alors que le coût des médicaments importés pèse sur le panier de la ménagère, les travaux de Keimian Topeur proposent une alternative endogène. Son étude transforme une ressource culinaire courante en une solution thérapeutique rigoureusement formulée.


Santé au Tchad : Le gingembre, futur pilier de la lutte contre les inflammations ?



  Au Tchad, les maladies inflammatoires représentent un défi de santé publique majeur. Dans ce contexte, le chercheur KEIMIAN TOPEUR a présenté sa recherche dans le cadre de son Master 2 en Chimie, axée sur la formulation d'un produit anti-inflammatoire à base de gingembre, une plante reconnue pour ses vertus thérapeutiques.

 

Cette étude vise à allier science moderne et ressources naturelles, répondant ainsi aux besoins d'une population où l'accès aux traitements médicaux est souvent limité. Le gingembre, utilisé depuis des générations dans la médecine traditionnelle, est renommé pour ses propriétés anti-inflammatoires, antalgiques et antioxydantes. Cependant, TOPEUR souhaite aller au-delà des simples usages empiriques en adoptant une approche scientifique rigoureuse conforme aux standards de la chimie pharmaceutique.

 

Les maladies inflammatoires, telles que les douleurs articulaires et les affections musculaires, touchent de plus en plus de patients au Tchad et dans d'autres pays africains. Ce projet de recherche se profile comme une solution locale, accessible et potentiellement moins coûteuse, offrant un espoir concret pour améliorer la qualité de vie des populations affectées.

 

Au-delà de son diplôme, cette recherche ouvre des perspectives prometteuses pour le développement de produits pharmaceutiques locaux et la valorisation de la biodiversité africaine. KEIMIAN TOPEUR démontre que la science tchadienne a un rôle clé à jouer dans la lutte contre les maladies inflammatoires, en s'appuyant sur les richesses du terroir africain.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
