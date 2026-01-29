Au Tchad, les maladies inflammatoires représentent un défi de santé publique majeur. Dans ce contexte, le chercheur KEIMIAN TOPEUR a présenté sa recherche dans le cadre de son Master 2 en Chimie, axée sur la formulation d'un produit anti-inflammatoire à base de gingembre, une plante reconnue pour ses vertus thérapeutiques.
TCHAD
Santé au Tchad : Le gingembre, futur pilier de la lutte contre les inflammations ?
Alwihda Info | Par Barra Lutter - 30 Janvier 2026
Alors que le coût des médicaments importés pèse sur le panier de la ménagère, les travaux de Keimian Topeur proposent une alternative endogène. Son étude transforme une ressource culinaire courante en une solution thérapeutique rigoureusement formulée.
Au Tchad, les maladies inflammatoires représentent un défi de santé publique majeur. Dans ce contexte, le chercheur KEIMIAN TOPEUR a présenté sa recherche dans le cadre de son Master 2 en Chimie, axée sur la formulation d'un produit anti-inflammatoire à base de gingembre, une plante reconnue pour ses vertus thérapeutiques.
