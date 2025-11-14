Alwihda Info
SPORTS

Sao du Tchad : la victoire joue encore à cache-cache


Alwihda Info | Par Barra Lutter - 15 Novembre 2025


Les Sao du Tchad ont encore laissé filer une occasion de respirer. Même en amical, même sans pression, même dans un match pensé pour reprendre confiance, la victoire refuse obstinément de se présenter. Face à l’Ouganda, le scénario commence à ressembler à un disque rayé : le Tchad tente, subit et finit par céder.


Sao du Tchad : la victoire joue encore à cache-cache
 

Sur le terrain, le constat est net : les Sao ne marquent plus et encaissent trop.

  • Offensivement, le Tchad manque de créativité, de vitesse et surtout d’efficacité. Les quelques occasions obtenues se perdent souvent par précipitation ou par manque de précision.

  • Défensivement, la situation n’est guère meilleure : alignement fragile, manque d’anticipation et des erreurs individuelles qui se paient cash.



Le sélectionneur Raoul Savoy continue pourtant de miser sur des joueurs en activité, espérant bâtir un groupe compétitif autour d’un noyau expérimenté. Mais les limites apparaissent flagrantes. L’équipe peine à créer du jeu, manque de rythme et affiche des lacunes criantes dans la gestion des phases défensives.

 

Absence de Progression

 

Au-delà du résultat contre l’Ouganda, c’est l’absence de progression tangible qui inquiète. Les Sao du Tchad restent une équipe en chantier... un chantier qui peine à sortir des fondations.
 

Beaucoup reste à faire, et le temps commence à peser sur une sélection qui cherche encore sa première victoire depuis trop longtemps.



