Sécurité en Afrique centrale : Malabo accueille la 60ᵉ Réunion du Comité Consultatif Permanent de l’ONU

Les travaux de la 60ᵉ Réunion du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies, chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC), ont officiellement débuté lundi dernier à Malabo, en Guinée équatoriale.



L’événement, qui se déroule du 1ᵉʳ au 5 décembre 2025, réunit experts et représentants ministériels des États membres autour des défis majeurs liés à la paix et à la sécurité dans la sous-région. La session des experts a ouvert la rencontre et se poursuivra jusqu’au 4 décembre.



Elle jettera les bases de la réunion ministérielle prévue le 5 décembre, à laquelle prendra part la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères du Tchad, Mme Fatimé Aldjineh Garfa. Au cours de la cérémonie d’ouverture des experts, le Tchad a officiellement transmis la présidence tournante du Comité à la Guinée équatoriale.



La passation a été effectuée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Dr Djangbeye Guelngar Évariste, qui a salué les efforts collectifs déployés durant les six derniers mois.



Dans son discours, Dr Djangbeye Guelngar Évariste a souligné les difficultés persistantes rencontrées par les États membres dans le respect des engagements pris au sein de l’UNSAC. Selon lui, ces insuffisances compromettent l’application effective des recommandations formulées à l’issue des différentes sessions du Comité. Il a ainsi exhorté la nouvelle présidence à explorer des mécanismes plus réalistes et adaptés, afin d’encourager les pays à honorer leurs obligations et à renforcer la coopération régionale en matière de sécurité.



La Guinée équatoriale, désormais à la tête de l’UNSAC, pour un mandat de six mois, aura pour mission de poursuivre les efforts visant à prévenir les crises, lutter contre les menaces transnationales et consolider les acquis en matière de paix dans une région confrontée à des défis multiples, allant du terrorisme aux tensions frontalières.