AFRIQUE

Sécurité en Afrique centrale : Malabo accueille la 60ᵉ Réunion du Comité Consultatif Permanent de l’ONU


Par Info Alwihda - 3 Décembre 2025



Les travaux de la 60ᵉ Réunion du Comité Consultatif Permanent des Nations Unies, chargé des questions de sécurité en Afrique centrale (UNSAC), ont officiellement débuté lundi dernier à Malabo, en Guinée équatoriale.

L’événement, qui se déroule du 1ᵉʳ au 5 décembre 2025, réunit experts et représentants ministériels des États membres autour des défis majeurs liés à la paix et à la sécurité dans la sous-région. La session des experts a ouvert la rencontre et se poursuivra jusqu’au 4 décembre.

Elle jettera les bases de la réunion ministérielle prévue le 5 décembre, à laquelle prendra part la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères du Tchad, Mme Fatimé Aldjineh Garfa. Au cours de la cérémonie d’ouverture des experts, le Tchad a officiellement transmis la présidence tournante du Comité à la Guinée équatoriale.

La passation a été effectuée par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Dr Djangbeye Guelngar Évariste, qui a salué les efforts collectifs déployés durant les six derniers mois.

Dans son discours, Dr Djangbeye Guelngar Évariste a souligné les difficultés persistantes rencontrées par les États membres dans le respect des engagements pris au sein de l’UNSAC. Selon lui, ces insuffisances compromettent l’application effective des recommandations formulées à l’issue des différentes sessions du Comité. Il a ainsi exhorté la nouvelle présidence à explorer des mécanismes plus réalistes et adaptés, afin d’encourager les pays à honorer leurs obligations et à renforcer la coopération régionale en matière de sécurité.

La Guinée équatoriale, désormais à la tête de l’UNSAC, pour un mandat de six mois, aura pour mission de poursuivre les efforts visant à prévenir les crises, lutter contre les menaces transnationales et consolider les acquis en matière de paix dans une région confrontée à des défis multiples, allant du terrorisme aux tensions frontalières.



