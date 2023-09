Séisme au Maroc : La Guinée-Bissau présente ses condoléances « les plus sincères au Roi Mohamed VI et au peuple Marocain »

« Au nom du peuple de Guinée-Bissau, je présente nos condoléances les plus sincères au Roi Mohamed VI et au peuple Marocain victime de tremblement de terre. Toutes nos pensées affectueuses à la population », a écrit, samedi, sur Twitter, Umaro Sissoco Embaló, Président de la Guinée Bissau par ailleurs Président de la Commission de la Cédéao.



« Prompt rétablissement aux blessés. Que l'âme des disparus repose en paix et qu'Allah apporte réconfort et courage aux parents des victimes. Amine », a ajouté le Général Umaro Sissoco Embaló.



Selon le nouveau bilan communiqué par le Ministère marocain de l'Intérieur, le nombre de victimes du tremblement de terre s'élève jusqu'à présent à 1 037 morts et 1 204 blessés, dont 721 blessés dans un état grave.