Séisme au Maroc : Le Pape François touché par cette « douleur »

Quelques heures après le tremblement de terre au Marcoc, le Pape François, dans un télégramme signé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, a fait part de ses condoléances aux Marocains, a indiqué le journal papal, Vatican News.



«Ayant appris avec douleur le séisme qui a violemment frappé le Maroc, Sa Sainteté le Pape François tient à exprimer sa communion priante face à cette catastrophe naturelle», souligne le télégramme, qui précise que le Pape, «attristé par cet évènement», exprime «sa profonde solidarité avec ceux qui sont touchés dans leur chair et leur cœur par cette tragédie: il prie pour le repos des défunts, la guérison des blessés et la consolation de ceux qui pleurent la perte de leurs proches et de leur foyer».



«Le Saint-Père prie le Très-Haut de soutenir les Marocains dans cette épreuve et offre ses encouragements aux autorités civiles et aux services de secours. Il invoque volontiers sur tous les bénédictions divines en gage de réconfort» peut-on lire encore dans ce télégramme publié en français selon le journal du Vatican.