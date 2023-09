Séisme au Maroc : Le Président des Comores présente ses « condoléances émues »

« J'ai appris avec beaucoup de tristesse la nouvelle du puissant séisme qui a secoué le centre du Maroc faisant des centaines de morts et de nombreux blessés. J'exprime ma solidarité et présente mes condoléances émues à sa Majesté, au Gouvernement et au peuple frère du Maroc », a écrit sur son compte Twitter, Azali Assoumani, Président des Comores.



Au moins 632 personnes ont été tuées et 329 blessés dans un séisme qui a dévasté le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi 9 septembre 2023, provoquant d’énormes dégâts à Marrakech. La secousse a été ressentie dans d’autres localités telles que Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira.