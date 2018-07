Seminário sobre a Implementação do Comércio Rural com apoio da União Europeia

O Ministério do Comércio, em parceria com os peritos do ACOM, projecto de apoio institucional financiado pela União Europeia, realiza um Seminário sobre a Implementação do comércio Rural, no âmbito da implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022, de 31 de Julho a 01 de Agosto, pelas 08 horas, no seu anfiteatro (Palácio de Vidro, […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...