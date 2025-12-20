Alwihda Info
TCHAD

Sénat : Adoption historique du cadre de l'organisation administrative du Tchad


Alwihda Info | Par - 20 Décembre 2025


Le Sénat tchadien a franchi, ce vendredi 19 décembre 2025, une étape décisive dans la structuration de l'administration du territoire. Sous la présidence du Dr Haroun Kabadi, les sénateurs ont examiné et adopté le projet de loi ratifiant l'ordonnance relative aux principes fondamentaux de l'organisation administrative.


  Ce vendredi 19 décembre 2025, les sénateurs du Tchad ont examiné le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 005/PR/2025 du 30 janvier 2025. Cette ordonnance concerne la détermination des principes fondamentaux de l’organisation administrative du territoire de la République du Tchad.

 

Les travaux se sont déroulés en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment :
  • Le Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Administration du Territoire, chargé de la Décentralisation
  • Le Secrétaire d’État aux Finances
  • Le Secrétaire général adjoint du Gouvernement
La séance plénière a été présidée par le très honorable Dr Haroun Kabadi, président du Sénat.

 

À l’issue des débats, le projet de loi a été adopté à l’unanimité par les sénateurs, avec les résultats suivants :
  • Pour : 65
  • Contre : 00
  • Abstention : 01
Cette adoption marque une étape importante dans le processus de décentralisation et d’organisation administrative du Tchad, avec des implications significatives pour la gouvernance locale et la gestion des ressources territoriales.
Peter Kum
Peter Kum


