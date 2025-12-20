Sénat : Adoption historique du cadre de l'organisation administrative du Tchad

Le Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Administration du Territoire, chargé de la Décentralisation

Ce vendredi 19 décembre 2025, les sénateurs du Tchad ont examiné le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n° 005/PR/2025 du 30 janvier 2025. Cette ordonnance concerne la détermination des principes fondamentaux de l’organisation administrative du territoire de la République du Tchad.Les travaux se sont déroulés en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment :La séance plénière a été présidée par le très honorable Dr Haroun Kabadi, président du Sénat.À l’issue des débats, le projet de loi a été adopté à l’unanimité par les sénateurs, avec les résultats suivants :Cette adoption marque une étape importante dans le processus de décentralisation et d’organisation administrative du Tchad, avec des implications significatives pour la gouvernance locale et la gestion des ressources territoriales.