Sénégal : 33 citoyens candidats à un appel à l'aide de l'Ukraine, les autorités protestent

Le ministère a invité Yuri PYVOVAROV, ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, dans ses locaux aux fins de vérification et d'authentification de cette publication. L'ambassadeur a effectivement confirmé l'existence de l'appel et l'inscription de 36 candidats volontaires, rapporte le ministère.



Le ministère dit avoir notifier officiellement, au nom du gouvernement de la République du Sénégal, une note verbale de protestation condamnant fermement cette pratique. Il estime que c'est une violation flagrante de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, notamment en ce qui concerne l'obligation de respect des lois et règlements de I'État accréditaire.



Le ministère a invité instamment I'ambassade à retirer immédiatement l'appel sus-indiqué et cesser, sans délai, toute procédure d'enrôlement des personnes de nationalité sénégalaise ou étrangère, à partir du territoire sénégalais.



Le ministère dit se réserver le droit de prendre toute décision qu'appelle la situation. Il tient à préciser que le recrutement de volontaires, mercenaires ou combattants étrangers sur le territoire sénégalais est illégal et passible des peines prévues par la loi.