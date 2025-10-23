Lors de cette audience, le groupe Sudatel a réaffirmé son engagement à soutenir le Sénégal dans la mise en œuvre du New Deal technologique. Cet effort vise à :
- Accélérer la transformation numérique du pays
- Renforcer la souveraineté digitale
Sénégal : Audience du Président Bassirou Diomaye Faye avec Sudatel Telecom
Alwihda Info | Par Peter Kum - 24 Octobre 2025
Ce jeudi, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a reçu une délégation du groupe Sudatel Telecom, dirigée par son Président-Directeur général, M. Magdi Taha. La rencontre s'est tenue en présence de Mme Fatou Sow Kane, Directrice générale d'Expresso Sénégal.
Lors de cette audience, le groupe Sudatel a réaffirmé son engagement à soutenir le Sénégal dans la mise en œuvre du New Deal technologique. Cet effort vise à :
Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large de moderniser les infrastructures technologiques du Sénégal et de positionner le pays comme un leader dans le domaine numérique en Afrique.
