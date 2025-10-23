Alwihda Info
AFRIQUE

Sénégal : Audience du Président Bassirou Diomaye Faye avec Sudatel Telecom


Alwihda Info | Par - 24 Octobre 2025


Ce jeudi, le Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a reçu une délégation du groupe Sudatel Telecom, dirigée par son Président-Directeur général, M. Magdi Taha. La rencontre s'est tenue en présence de Mme Fatou Sow Kane, Directrice générale d'Expresso Sénégal.


  Lors de cette audience, le groupe Sudatel a réaffirmé son engagement à soutenir le Sénégal dans la mise en œuvre du New Deal technologique. Cet effort vise à :
  • Accélérer la transformation numérique du pays
  • Renforcer la souveraineté digitale

 

Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large de moderniser les infrastructures technologiques du Sénégal et de positionner le pays comme un leader dans le domaine numérique en Afrique.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


