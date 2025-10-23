Sénégal : Audience du Président Bassirou Diomaye Faye avec Sudatel Telecom

Accélérer la transformation numérique du pays

Renforcer la souveraineté digitale

Lors de cette audience, le groupe Sudatel a réaffirmé son engagement à soutenir le Sénégal dans la mise en œuvre du New Deal technologique. Cet effort vise à :Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large de moderniser les infrastructures technologiques du Sénégal et de positionner le pays comme un leader dans le domaine numérique en Afrique.