Sénégal : Macky Sall devrait réfléchir avant de briguer un troisième mandat

La longévité au pouvoir reste une épidémie incurable pour la plupart des chefs d'État africains. Beaucoup ont modifié la constitution pour s'éterniser au pouvoir.



Malheureusement, le contexte semble difficile, au regard de la tension politique en Afrique de l'Ouest. Toutefois, la plupart des pays de la région ont limité le nombre de mandats présidentiels. Récemment, le président sénégalais Macky Sall a abordé la question d'un troisième mandat, laissant entendre qu'il en avait le droit.



Le débat juridique a été tranché en sa faveur, son premier mandat étant intangible et hors de portée de réforme. Pour l’heure, Macky Sall n'a pas confirmé son intention de briguer un troisième mandat, même si l'affaire judiciaire de l'opposant Ousmane Sonko est en suspens.



Ce dernier est accusé de diffamation, d'injure publique, de faux et usage de faux, ce qui pourrait compromettre sa candidature aux prochaines élections et ouvrir la voie à celle de Macky Sall. Toutefois, Macky Sall doit réfléchir mûrement avant de se prononcer sur son intention de briguer un troisième mandat.



Ce qui s'est passé en Guinée, avec le président Alpha Condé, devrait lui servir de leçon. Même si les chefs d’Etat africains sont prêts à embrasser le diable pour s'éterniser au pouvoir, un homme averti en vaut deux. Macky Sall devrait sortir par la grande porte, sinon la sortie par la petite porte risque d'être épineuse.