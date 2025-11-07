Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Sénégal/Namibie : Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit la Présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


Le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a reçu cet après-midi Mme Netumbo Nandi-Ndaitwah, Présidente de la République de Namibie, qui effectuait une escale technique à Dakar.


Sénégal/Namibie : Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit la Présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah


 

Renforcement des relations bilatérales

 
Au cours de cette rencontre empreinte de cordialité, les deux Chefs d’État ont échangé sur les excellentes relations d’amitié et de coopération qui unissent de longue date le Sénégal et la Namibie.

 
Ils ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer davantage les liens bilatéraux dans divers domaines d’intérêt mutuel.


 

Contexte de la visite

 
Cette visite de courtoisie intervient alors que la Présidente namibienne se rend à Belém, au Brésil, pour prendre part à la 30ᵉ Conférence des Parties sur le climat (COP30).
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 06/11/2025

PND : Le président Tchadien est arrivé à Abu Dhabi

PND : Le président Tchadien est arrivé à Abu Dhabi

Tchad : nominations dans les délégations provinciales du ministère des Télécommunications Tchad : nominations dans les délégations provinciales du ministère des Télécommunications 06/11/2025

Populaires

Tchad : nominations dans les délégations provinciales du ministère des Télécommunications

06/11/2025

Tchad : L’ONAPE dévoile ses projets phares en amont de la table ronde du PND « Tchad Connexion 2030 »

06/11/2025

PND : Le président Tchadien est arrivé à Abu Dhabi

06/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter