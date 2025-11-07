Sénégal/Namibie : Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit la Présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah





Renforcement des relations bilatérales

Au cours de cette rencontre empreinte de cordialité, les deux Chefs d’État ont échangé sur les excellentes relations d’amitié et de coopération qui unissent de longue date le Sénégal et la Namibie.





Ils ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer davantage les liens bilatéraux dans divers domaines d’intérêt mutuel.





Contexte de la visite

Cette visite de courtoisie intervient alors que la Présidente namibienne se rend à Belém, au Brésil, pour prendre part à la 30ᵉ Conférence des Parties sur le climat (COP30).