AFRIQUE

Sénégal : ONU-Habitat salue les avancées en urbanisation


Alwihda Info | Par - 5 Décembre 2025


Le Chef de l’État a reçu en audience Mme Anaclaudia Rossbach, Directrice exécutive d’ONU-Habitat et Sous-Secrétaire générale des Nations Unies.


Mme Rossbach a félicité le gouvernement pour les progrès réalisés dans le domaine de l’urbanisation, notamment en matière d’aménagement, de planification territoriale et d’amélioration du cadre de vie.

 

La Sous-Secrétaire générale a par ailleurs confirmé qu’ONU-Habitat poursuivra son soutien aux politiques publiques sénégalaises visant un développement urbain durable, inclusif et mieux structuré.

 

Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l’importance d’une urbanisation maîtrisée au service du bien-être des populations et de l’équilibre territorial.

