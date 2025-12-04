Sénégal : ONU-Habitat salue les avancées en urbanisation

Mme Rossbach a félicité le gouvernement pour les progrès réalisés dans le domaine de l’urbanisation, notamment en matière d’aménagement, de planification territoriale et d’amélioration du cadre de vie.







La Sous-Secrétaire générale a par ailleurs confirmé qu’ONU-Habitat poursuivra son soutien aux politiques publiques sénégalaises visant un développement urbain durable, inclusif et mieux structuré.







Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l’importance d’une urbanisation maîtrisée au service du bien-être des populations et de l’équilibre territorial.

