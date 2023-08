Shelter Afrique s'engage en faveur des bâtiments écologiques lors d'une formation en Zambie pour les parties prenantes

Lire la suite sur : Alwihda EcoFinances

S'exprimant lors de l'atelier de découverte EDGE en Zambie - organisé par le Centre d'excellence (CoE) de Shelter Afrique, en partenariat avec IFC EDGE et le ministère zambien des infrastructures, du logement et du développement urbain - le directeur général de Shelter Afrique, Thierno Habib Hann, a déclaré que l'entreprise partageait l'objectif d'encourager des pratiques de logement durables et responsables pour un avenir plus résilient."Dans un monde où le changement climatique remodèle le...